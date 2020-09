Smartwatch, Vodafone e Disney insieme per un device dedicato ai bambini

La collaborazione tra le due aziende è nata per realizzare uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale.

Vodafone e Disney annunciano oggi una collaborazione per realizzare uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale.

L’orologio vanterà un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e di un software pensato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney. Dotato di connettività mobile d’eccellenza e con alcuni dei personaggi Disney più famosi di sempre, questo prodotto offrirà ai bambini uno smart watch con un’esperienza davvero imbattibile.

Il lancio del prodotto è previsto nei più importanti mercati europei prima di Natale, quando saranno rilasciate informazioni più specifiche sul dispositivo. Durante questa collaborazione, le due società lavoreranno congiuntamente per realizzare un’esperienza in continua evoluzione che prevede anche l’introduzione di nuovi personaggi Disney, oltre che contenuti interattivi e nuove funzionalità.

Vodafone sta ponendo una grande attenzione al design industriale dei suoi sempre più numerosi dispositivi smart tech. Per questa ragione il progetto che porterà alla realizzazione dello smart watch per bambini sarà sviluppato in collaborazione con il designer di fama mondiale Yves Behar e con il suo team della fuseproject. Fuseproject darà un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech, rafforzando la sua crescente reputazione per l’attenzione rivolta alla customer experience nell’ambito della tecnologia smart che Vodafone sta progressivamente realizzando.

Lutfu Kitapci, Managing Director di Vodafone Consumer IoT, ha dichiarato: “In Vodafone abbiamo intrapreso un percorso per realizzare una gamma completa di prodotti che miglioreranno la vita di tutti i giorni grazie alla magia della tecnologia smart. Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E cosa c’è di più importante che rimanere in contatto con i nostri figli? Siamo entusiasti di collaborare con Disney. Combinando l’affidabilità della nostra rete, i nostri prodotti e la nostra attenzione per il design con gli amatissimi personaggi Disney crediamo davvero di poter reinventare il settore della tecnologia smart per bambini.”

Tasia Filippatos, Senior Vice President, Consumer Products, Games and Publishing EMEA di Disney ha commentato: “Questa collaborazione darà un impulso eccezionale alla nostra presenza in una fascia emergente ed entusiasmante di prodotti, le cui prospettive sono solo di crescita. Unendo design e tecnologia all’avanguardia con i più amati personaggi Disney del mondo abbiamo realizzato l’orologio più smart che esiste oggi per bambini. I bambini adoreranno la sensazione di indipendenza e divertimento, mentre i genitori apprezzeranno i contenuti affidabili della Disney e l’altrettanto affidabile connessione di Vodafone.”

Lo smart watch per bambini entrerà nel mercato all’interno della gamma ‘Designed and Connected by Vodafone’. Sarà il primo dei nuovi dispositivi smart della gamma lanciata in luglio con lo smart tracker GPS ‘Curve’. Ciò, che costituisce una dichiarazione d’intenti significativa, prova l’impegno di Vodafone nella progettazione end-to-end di prodotti e nell’utilizzo di competenze in-house. Ogni prodotto sviluppato si avvarrà del team di design di Vodafone così come dei customer experience lab e del team di ricerca e sviluppo.