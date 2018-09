Il Signore degli Anelli torna con un altro MMO free-to-play

Athlon Games, affiliata del publisher cinese Leyou Technologies (proprietaria di Digital Extremes e Splash Damage) ha annunciato un MMO basato su Il Signore degli Anelli.

Le informazioni sul progetto non sono molte. Per ora, si sa che il nuovo GDR online de Il Signore degli Anelli sarà un free-to-play per PC e console.

Il gioco, la cui data di uscita è ancora ignota, è stato definito come “un’esperienza AAA” in cui i giocatori incontreranno “territori, personaggi e creature mai visti prima”. Athlon, con sede a Los Angeles, non realizzerà il gioco in prima persona ma collaborerà con uno sviluppatore esterno.

Leyou Technologies ha dichiarato di voler realizzare il titolo “in virtù della rinascita dell’interesse nell’IP”. Il riferimento, probabilmente, è alla serie televisiva di cinque stagioni in fase di realizzazione presso Amazon Studios. Curiosamente, sul mercato è già presente un MMO free-to-play de Il Signore degli Anelli, uscito nel 2007.