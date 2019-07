Amazon Game Studios è al lavoro su un MMO de Il Signore degli Anelli

Amazon Game Studios, divisione di Amazon dedicata allo sviluppo di videogiochi, sta co-sviluppando un MMO F2P basato sulla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Il gioco era stato annunciato lo scorso settembre da Athlon Games. Finora, però, non erano stati forniti dettagli sul partner misterioso, vale a dire Amazon Game Studios.

Gli eventi del gioco saranno temporalmente precedenti a quelli della trilogia de Il Signore degli Anelli. Il titolo viene descritto come “esperienza AAA” che offrirà “terre, persone e creature mai viste prima”. Per ora è noto solo che il gioco uscirà su PC e console e la data di lancio resta ancora avvolta nel mistero. Amazon ha in preparazione anche una serie TV dedicata alla stessa IP, dal budget di 1 miliardo di dollari e in arrivo l’anno prossimo.

Amazon Game Studios, che include sviluppatori veterani con titoli come Destiny, System Shock 2 e World of Warcraft all’attivo, sta lavorando anche all’MMO originale New World.