CCP Games è stata acquisita da Pearl Abyss

CCP Games, sviluppatore del popolare MMO EVE Online, è stato acquisito dalla coreana Pearl Abyss.

Nell’annuncio dell’acquisizione, costata 425 milioni di dollari, si precisa che CCP Games continuerà a operare indipendentemente e manterrà gli studi di Reykjavik, Londra e Shanghai.

Pearl Abyss è nota per il suo MMO Black Desert Online, uscito prima in Corea nel 2014 e poi in Nord America ed Europa nel 2016. Il gioco ha raggiunto i tre milioni di giocatori occidentali nel mese di marzo 2018.

Hilmar Veigar Pétursson, amministratore delegato di CCP Games, ha commentato così l’acquisizione: “Pearl Abyss è una compagnia in rapida crescita, che ha molto da offrire in termini di tecnologia, capacità e visione. Credo che abbiamo molto in comune. Siamo felici di unire le forze con loro per raggiungere nuove vette per noi, i nostri giochi e, soprattutto, i nostri giocatori”.

Robin Jung, amministratore delegato di Pearl Abyss, ha aggiunto: “Siamo felici di avere CCP nel nostro team, mentre Black Desert Online continua a espandersi. Ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere vivo l’interesse dei suoi giocatori”.