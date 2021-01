Si fa largo il sole, ma ancora occasioni per piogge e nevicate (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni meteo per venerdì 8 gennaio

AL NORD

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni del Nord Italia con nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio sui settori pianeggianti, sole prevalente altrove.

AL CENTRO

Giornata con tempo instabile al centro Italia con nuvolosità irregolare in transito al mattino e piogge associate su Marche, Umbria ed Abruzzo nevose fino a quote basse. Tempo migliore su Toscana e Lazio con ampie schiarite al pomeriggio e in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mal tempo sulle regioni meridionali con piogge diffuse eccetto in Sicilia dove troveremo tempo stabile e ampie schiarite. Previste precipitazioni più significative sulla Sardegna e sulla Campania.

TEMPERATURE

Stazionarie o in lieve aumento al sud Italia.