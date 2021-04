Sereno o poco nuvoloso domani, ultime precipitazioni al Sud (Video)

Il tempo migliora un po’ ovunque, con cieli poco nuvolosi sui settori occidentali e qualche precipitazione sulle regioni adriatiche e al Sud, nevosa a quote collinari solo nelle aree appenniniche.

Previsioni del tempo per domani mercoledì 14 aprile.

Al Nord

Giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto qualche pioggia o acquazzone al mattino ed al pomeriggio tra Veneto e Romagna oltre a qualche nevicata specie in serata o nottata sulle Alpi fino a quote basse.

Al Centro

Al centro Italia residue precipitazioni al primo mattino sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Sia al pomeriggio che poi in serata o nottata condizioni meteo in prevalenza stabili salvo deboli nevicate in Appennino fino a 600-800 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole

Al sud Italia la giornata inizierà con tempo instabile sulle regioni peninsulari con residue precipitazioni, nevose in montagna. Al pomeriggio ed in serata fenomeni assenti eccetto sull’Appennino molisano con deboli nevicate. Neve oltre i 700 metri di quota.

Temperature

Minime in calo, massime in aumento al centro-nord Italia.