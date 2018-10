Separazione legale della rete in Uk, BT trasferisce 31mila dipendenti a Openreach

BT ha completato il trasferimento di 31mila dipendenti a Openreach, ultimo passo per la creazione di una società della rete indipendente e legalmente separata dalla casa madre. L’operazione risponde all’impegno di BT sottoscritto con l’Ofcom lo scorso anno. Inoltre, La divisione BT Nothern Irlands Networks cambia nome, sarà battezzata Openreach Northern Ireland, a partire da oggi.

Il Ceo di BT Group Gavin Patterson ha detto che l’azienda ha lavorato alacremente negli ultimi 18 mesi per assicurare maggior indipendenza operativa aggiungendo che BT intende continuare a collaborare con la industry e con Ofcom per garantire il miglior servizio di connettività ai clienti.

Con il trasferimento di 31mila dipendenti a Ofcom si realizza così l’impegno di BT di dar vita ad una nuova Openreach, legalmente separata dalla casa madre, pur restando sotto il suo controllo.

Un cambiamento che rientra nella revisione strategica di Openreach emessa da Ofcom nel 2016, nella quale il regolatore di Londra sancì che nella passata configurazione dei rapporti fra la casa madre e la società della rete “Openreach aveva ancora un incentivo a prendere decisioni a vantaggio di BT rispetto ai concorrenti”, con potenziali danni alla concorrenza. Nel 2016 Ofcom contestava a Openreach di non dare il giusto peso alle istanze dei concorrenti di BT che usano il suo network sia per quanto riguarda le strategie di utilizzo della rete sia sul fronte degli investimenti. Investimenti in nuove reti che, oltre tutto, sono considerati insufficienti da parte di BT.

Ancora nel mese di giugno Ofcom chiedeva a BT sforzi maggiori per garantire la separazione legale da Openreach e maggiori investimenti soprattutto in reti ultrabroadband FTTP (Fiber to the premises).

Mike McTighe, presidente di Openreach, ha detto che adesso, Openreach avrà un consiglio di amministrazione indipendente e sceglierà in autonomia le sue strategie operative; disporrà di un brand separato e di una forza lavoro indipendente.

Openreach sta cercando nuova linfa per sviluppare e nuove reti ed è impegnata in una campagna assunzioni che prevede 3.500 ingegneri.

Secondo i piani, Openreach vuole portare la banda ultralarga (FTTP) in 3 milioni di abitazioni entro il 2020. L’obiettivo è raggiungere 10 milioni di abitazioni entro il 2025.