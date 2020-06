Sempre più estate sull’Italia (Video)

AL NORD

Variabilità asciutta al mattino su Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata.

AL CENTRO

Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.