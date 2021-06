Tempo previsto per domani mercoledì 23 giugno.

Al Nord

Cieli in prevalenza sereni al mattino, con addensamenti sulle regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse ed anche temporali sui rilievi alpini e Piemonte. In serata piogge residue sulle Alpi e sul Piemonte, con locali temporali, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino cieli sereni ovunque e locali addensamenti sulle coste settentrionali della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli poco nuvolosi e locali piogge in Appennino, sereno sui settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli in prevalenza sereni, con qualche nube su Sicilia occidentale e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori, ancora sereno sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature

Minime in generale diminuzione e massime stazionarie.