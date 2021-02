Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per giovedì 25 febbraio.

Al Nord

Giornata stabile con qualche foschia al mattino sulla Pianura Padana e cieli sereni altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, foschie e nebbie in formazione nella notte sui medesimi settori.

Al Centro

Nubi basse sui settori costieri Tirrenici al mattino e ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni. Nelle ore notturne possibili foschie anche sulle zone più interne di Toscana, Umbria e Lazio, ma in un contesto generalmente stabile.

Al Sud e sulle Isole

Condizioni meteo stabili al meridione, con cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento sui settori orientali della Sardegna al mattino. Al pomeriggio non si verificheranno sostanziali cambiamenti. In serata nubi basse in estensione sulle Isole Maggiori, sul litorale Napoletano e sul Salento.

Temperature

Non subiranno importanti variazioni mantenendosi stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi.