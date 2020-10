Sempre anticiclone sull’Italia e tempo stabile, possibili foschie (Video)

Il sole non si vede sempre, ma il tempo si mantiene stabile sull’Italia, con scarsa nuvolosità e possibili foschie e nebbie al Centro Nord. Temperature in aumento.

AL NORD

Giornata caratterizzata dal tempo stabile al nord Italia ma attenzione alle foschie e alle nebbie in pianura Padana sia al primo mattino che soprattutto in serata e nottata. Cieli sereni o poco nuvolosi invece in montagna e lungo le coste.

AL CENTRO

Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali e tempo stabile, nessuna precipitazione attesa. Da segnalare solo la possibilità di locali riduzioni della visibilità tra Umbria e Toscana in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo sulle regioni meridionali del paese con sole prevalente salvo innocue nubi in transito. Mattinata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, pomeriggio e serata con ampie schiarite.

Temperature in aumento su tutta l’Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.