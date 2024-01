Interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale il n°4/2023 della “Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management”, diretta dal prof. Donato Limone. Il volume contiene nella prima parte (“Intelligenza Artificiale, 2023”) i contributi di esperti del settore, dal mondo delle università e delle imprese. Lungo l’elenco delle firme:

Donato A. Limone

Diego Antonini

Raffaele Barberio

Enzo Chilelli

Cecilia Chirieleison

Luca Iandoli

Teresa Turzo

Isabella Corradini

Stefano Da Empoli

Eleonora Faina

Massimo Farina

Maria Rita Fiasco

Federico Fumagalli

Santo Gaetano

Giovanni Gentili

Gianni Penzo Doria

Sarah Ungaro Pasquale

Luigi Di Viggiano

Massimo Di Virgilio

Andrea Lisi

Marco Mancarella

Giovanni Manca

Daniele Napoleone

Fabrizio Baccelliere

Guglielmo Piacentini

Giuliano Noci

Giulio Pascali

Mauro Barberio

Nella seconda parte (“Intelligenza Artificiale e Metaverso”) sono invece riportati gli interventi in video (accessibili tramite QrCode) presentati il 5 e 6 ottobre nella omonima sessione che si è tenuta a “Comolake2023 – The Next Generation Innovations”, Cernobbio (Lago di Como) 5-7 ottobre 2023.

Presenti gli interventi in video di:

Orazio Schillaci , Ministro della Salute

, Ministro della Salute Bruno Frattasi , Direttore generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

, Direttore generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) Paolo Benanti , Professore, Pontificia Università Gregoriana

, Professore, Pontificia Università Gregoriana Brando Benifei , Capo delegazione PD, Parlamento Europeo

, Capo delegazione PD, Parlamento Europeo Stefania Bandini , Professore, Università Milano Bicocca

, Professore, Università Milano Bicocca Rita Cucchiara , Professore, Università di Modena e Reggio Emilia

, Professore, Università di Modena e Reggio Emilia Gianluigi Greco , Professore, Università della Calabria

, Professore, Università della Calabria Valeria Sandei , Amministratore delegato, Almawave

, Amministratore delegato, Almawave Federico Buffa , Head of Eyewear R&D, Essilor Luxottica

, Head of Eyewear R&D, Essilor Luxottica Marco Muraglia , Amministratore delegato, Audicom

, Amministratore delegato, Audicom Giuliano Noci , Professore, Politecnico di Milano

, Professore, Politecnico di Milano Alessandro Curioni , Vice President Europe & Africa, IBM Research

, Vice President Europe & Africa, IBM Research Melissa Ferretti Peretti , Country Manager, Google Italia

, Country Manager, Google Italia Mauro Macchi , Amministratore delegato, Accenture Italia

, Amministratore delegato, Accenture Italia Francesco Rutelli , Presidente, Anica

, Presidente, Anica Manuela Cacciamani , Presidente, UnioneEditori e Creators Digitali, Anica

, Presidente, UnioneEditori e Creators Digitali, Anica Marcus Reinisch , Public Policy Europe, Meta

, Public Policy Europe, Meta Maximo Ibarra , Amministratore delegato, Engineering

, Amministratore delegato, Engineering Ginevra Cerrina Feroni , Vicepresidente, Garante per la protezione dei dati personali

, Vicepresidente, Garante per la protezione dei dati personali Federico Leproux , Amministratore delegato, TeamSystem

, Amministratore delegato, TeamSystem Alberto Barachini , Sottosegretario alla PdCM con delega all’Informazione e l’Editoria

, Sottosegretario alla PdCM con delega all’Informazione e l’Editoria Leonardo Chiariglione , Presidente, Moving Picture Audio Data Coding by AI (MPAI)

, Presidente, Moving Picture Audio Data Coding by AI (MPAI) Roberto Viola , Direttore generale DG Connect, Commissione Europea

, Direttore generale DG Connect, Commissione Europea Stefano Napoletano , Partner and leader AI, McKinsey

, Partner and leader AI, McKinsey Roberto Cingolani , Amministratore delegato, Leonardo Spa

, Amministratore delegato, Leonardo Spa Antonio Tajani , Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazinale

, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazinale Dario Melpignano , Amministratore delegato, Neosperience

, Amministratore delegato, Neosperience Jacopo Carreras , Co-founder, Auditorium Immersive Sound

, Co-founder, Auditorium Immersive Sound Emanuele De Raymondi , Co-founder, Auditorium Immersive Sound

, Co-founder, Auditorium Immersive Sound Enrico Giannotti , Direttore generale, Gruppo Cedat85

, Direttore generale, Gruppo Cedat85 Marco Landi, Presidente, QuestIT

Un quadro articolato che da conto del confronto avviato in Italia su questi temi

DOWNLOAD PDF