Attualmente Lepida fornisce servizio a circa 280 MMG e PLS in una sessantina di sedi, ma i numeri sono in crescita. A completamento va sottolineato che oltre un centinaio di MMG e PLS hanno una loro connettività autonoma.

La Rete Sole dell’Emilia-Romagna, la strada fisica che permette la comunicazione tra Medici di Medicina Generale (MMG) / Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Strutture Sanitarie, la popolazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la semplificazione dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini, continua ad essere ambito di costante impegno da parte di Lepida.

Ciò sia nell’ottica di migliorarne le performance, sia per riuscire a garantire la copertura là dove l’orografia del territorio mette a dura prova le risorse tecnologiche a disposizione. La Rete Sole è quindi una rete dinamica che segue la distribuzione degli studi medici sul territorio.

Su tali premesse si esprime l’esigenza di riuscire a fornire a tutte le sedi l’accesso a reti di telecomunicazioni disponibili e di seguirne gli sviluppi per coglierne le nuove opportunità per la fornitura di servizi utili e innovativi.

I numeri parlano di circa 2.500 sedi che ospitano uno o più MMG e PLS. Le connettività sono di 3 tipi: la principale è di tipo ADSL che serve circa 3.100 tra MMG e PLS, fornita sulla base della convenzione Intercent-ER a cui si aggiunge quella wireless fornita da Operatori TLC che hanno investito nelle zone in digital divide, come nel caso di Eolo che connette circa 70 medici in area rurali e montane in 50 sedi.

Inoltre nella prospettiva di una maggiore remotizzazione degli ambiti di cura, Lepida è impegnata in una costante attività di identificazione delle sedi prossime alla propria infrastruttura in fibra.

È in corso un’ulteriore azione di ricognizione rispetto agli ambulatori che si trovano in zone infrastrutturate da Open Fiber (OF) come concessionario della BUL e sono stati migrati su tecnologia in fibra i primi studi medici proprio grazie alla presenza dell’infrastruttura di OF e all’interconnessione del PCN da parte di Lepida che consente agli Operatori di avere connessione a 1 Gbps.

Di recente infine è stato gestito con successo, anche rispetto alle tempistiche di attivazione, il primo caso di MMG di nuova convenzione fatto partire con un progetto direttamente tramite interconnessione al PCN di OF.