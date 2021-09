clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Il tempo per domani e possibile tendenza.

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sui rilievi, ma senza fenomeni di spicco associati; tempo asciutto in pianura. Residue precipitazioni attese in serata sull’arco alpino; cieli sereni su coste e pianure.

Al Centro

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, ma con prevalenza di tempo asciutto. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi, con locali temporali tra Lazio e Abruzzo. Tempo più stabile in serata con ampie schiarite sulle regioni centrali e residue piogge in Appennino.

Al Sud e sulle Isole

Nuvolosità irregolare al mattino con precipitazioni su Calabria, Sicilia e settori orientali della Sardegna. Peggiora nel corso del pomeriggio con temporali e locali nubifragi specie su Basilicata, Calabria e settori interni della Sicilia. Più asciutto sulle regioni Adriatiche. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto residue piogge sulla Sicilia centro-occidentale.

Temperature

Minime in generale aumento. Massime in rialzo sulle regioni del nord-ovest; stazionarie o in diminuzione altrove.

