Fondi per rinnovabili e batterie, termini e condizioni

Sostenere lo sviluppo dell’industria delle batterie nel nostro Paese e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel tessuto economico ed imprenditoriale, sono questi i due obiettivi di massima che caratterizzano il decreto firmato dal ministero dell’Innovazione e del made in Italy.

La dotazione finanziaria complessiva è di 360 milioni di euro e le domande potranno essere inoltrate dalle imprese a partire da lunedì 28 novembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023.

Saranno finanziati programmi di sviluppo relativi ai seguenti ambiti:

Tecnologia PV (PhotoVoltaics) , con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (142 milioni per il sub-investimento);

, con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (142 milioni per il sub-investimento); Industria eolica , in relazione agli aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (58 milioni per il sub-investimento);

, in relazione agli aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (58 milioni per il sub-investimento); Batterie, a sostegno della produzione nel settore (157 milioni euro per il sub-investimento).

Pnrr e contratti di sviluppo

Le risorse, che sono state stanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) serviranno nelle intenzioni del Mimit ha favorire l’impiego dei contratti di sviluppo a livello aziendale.

Come previsto dal Piano nazionale (Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente: 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; Investimento: 5.1) le risorse serviranno a favorire la crescita di filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie, attraverso i tre sub-investimenti sopra elencati.

I contratti di sviluppo, definiti nel lontano 2008 (Governo Berlusconi IV) sono stati considerati negli anni e portati avanti dal Governo Conte e Draghi, per il momento anche dal Governo Meloni, come principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

In generale lo strumento è finalizzato a sostenere programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.