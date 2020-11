Riccardo Pugnalin nuovo Direttore External Affairs di Vodafone Italia

Riccardo Pugnalin è il nuovo Direttore External Affairs di Vodafone Italia – a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio – ed entra nel Comitato Esecutivo della società. Avrà il ruolo di rappresentare l’azienda presso il Governo, le Autorità ed altri organismi istituzionali, nonché assicurare il supporto regolamentare e nelle attività di Sicurezza e Privacy.

Pugnalin proviene da Sky Italia dove ha svolto incarichi di crescente responsabilità nazionale e internazionale fino a ricoprire il ruolo di Vice President Executive di Sky Italia per Communications, News and Public Affairs. In precedenza ha lavorato in aziende internazionali e nazionali come British American Tobacco e Gruppo Fininvest, ricoprendo incarichi nelle aree delle relazioni esterne e degli affari istituzionali sia in Italia che a Bruxelles.

Il Comitato Esecutivo di Vodafone Italia, guidato dall’Amministratore Delegato Aldo Bisio, è così composto: Barbara Cavaleri (Finance), Antonio Corda (Affari Legali), Ilaria Dalla Riva (Risorse Umane e Organizzazione), Silvia de Blasio (Comunicazione Corporate & Fondazione), Andrea Duilio (Customer Operations), Giorgio Migliarina (Vodafone Business), Riccardo Pugnalin (External Affairs), Fabrizio Rocchio (Technology), Andrea Rossini (Consumer).