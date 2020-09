Gli Olo ribadiscono la loro posizione sul memorandum siglato da Tim per la rete unica: ok condizionato a indipendenza, neutralità e al fatto che il nuovo soggetto non sia verticalmente integrato.

I principali Olo italiani, nelle persone dei rispettivi ad di Sky Italia Maximo Ibarra, di Vodafone Italia Aldo Bisio e di Wind Tre Jeffrey Hedberg, ribadiscono la loro posizione sul progetto di Tim per la rete unica: il principio cardine della nuova entità sono l’autonomia e il fatto che il nuovo soggetto non sia verticalmente integrato. Concetti peraltro ribaditi, in via generale, anche dalla vicepresidente della Commissione Ue e titolare della Concorrenza Margrethe Vestager non più tardi di venerdì scorso.

E’ quanto emerge da una nota congiunta di Sky, Vodafone Italia e Wind Tre che ieri hanno incontrato gli amministratori delegati di CdP, Fabrizio Palermo, e di TIM, Luigi Gubitosi in merito al progetto per la realizzazione di una rete unica di telecomunicazioni via fibra ottica in Italia.

‘Neutralità e indipendenza’

I tre AD auspicano “che il progetto di rete possa svilupparsi in maniera coerente con le premesse, dando vita a un operatore non verticalmente integrato, e pertanto capace di garantire condizioni di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli operatori”.

Se questa prospettiva verrà implementata con effettive garanzie di indipendenza della infrastruttura, “una rete FTTH capillare contribuirebbe alla competitività del sistema Paese e porterebbe strumenti di connettività all’avanguardia nelle case di tutti gli italiani”, si legge.

Nota stringata

Una nota piuttosto stringata, che non fa altro che ripetere le posizioni assunte da subito dagli Olo. Posizioni che al momento sembrano ancora distanti da quelle del memorandum of understanding siglato da Tim. Le differenze di visione per il momento sembrano ampie, per non dire abissali.

Vedremo se la situazione cambierà in futuro, in primo luogo alla luce dell’analisi di eventuali rimedi al progetto da parte delle Authority coinvolte.