Aldo Bisio (Vodafone Italia) ‘Ok rete unica ma senza controllo Tim’

Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, apre alla creazione di una rete unica sotto l’egida di un soggetto wholesale only. Per Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre, serve un approccio di sistema.

Si può pensare alla rete unica ma senza che la nuova infrastruttura sia controllata da Tim. Lo ha detto Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, a margine di un convegno organizzato dalla neonata Adec (Associazione di Diritto ed Economia delle Comunicazioni Digitali) alla Luiss dal titolo ‘Lo sviluppo delle reti di nuova generazione tra politica industriale, regolazione e concorrenza’. “L’Italia è sempre stata privata di una concorrenza infrastrutturale. E’ possibile una fusione delle reti con attenzione alla governance e al fatto che l’incumbent non abbia il controllo, che deve essere wholesale only”, ha detto Bisio.

Sulla stessa linea Giovanni Pitruzzella, ex presidente dell’Antitrust: “Come potrebbe la Commissione europea consentire un unico operatore della rete, se resta il cordone ombelicale con Tim?”. Pitruzzella sottolinea che “una società della rete verticalmente integrata è l’opzione peggiore per la concorrenza” mentre le “problematiche sarebbero molto attenuate se ci fosse un unico operatore della rete con gli asset di Tim e Open Fiber, ma senza che Tim abbia il controllo”, con un possibile ruolo nella governance per Cdp.

Hedberg (Wind Tre): Lavoriamo inisieme per sviluppo 5G

Per Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre: “Il settore delle telecomunicazioni è da sempre un enabler fondamentale per lo sviluppo e per la competitività del Paese. Affinché le telco possano continuare a rivestire questo ruolo cruciale, sono necessari un quadro normativo e un’applicazione delle regole, che riescano a coniugare pienamente le esigenze dei consumatori con la sostenibilità del mercato. Tale scenario – continua Hedberg – è possibile solo grazie all’avvio di partnership pubblico-private forti con istituzioni, authority e sindacati, che mettano l’industry nelle condizioni migliori per realizzare le infrastrutture di ultima generazione. La crescita dell’Italia, sia sul PIL che dal punto di vista occupazionale, passa anche attraverso la creazione dell’ecosistema 5G, motore di sviluppo e punto d’incontro tra innovazione e sostenibilità” conclude Hedberg.

Bassanini, c’è appetito per la fibra

“C’è molto appetito sui mercati finanziari per investire nella fibra. Vi sono investitori a medio lungo termine interessati anche laddove competono con l’incumbent”, Tim. Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini. “Se non ci saranno le condizioni per la rete unica, – aggiunge – ci sarà la competizione infrastrutturale. Bisogna fare chiarezza su questo punto, così sarà più facile che ci siano le condizioni per un’infrastruttura unica non verticalmente integrata con l’accordo di tutti”.

Bassanini in veste di presidente di Astrid ha pubblicato un paper in cui esprime la sua visione sui vantaggi della rete unica e fra le caratteristiche principali vede un ruolo centrale da parte di Cdp.