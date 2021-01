Terza interrogazione in pochi giorni, questa volta del gruppo dei Liberali europei, sul progetto italiano di rete unica che solleva più di un dubbio sul fronte della concorrenza e degli aiuti di Stato.

Non si ferma il pressing degli eurodeputati sul progetto italiano di rete unica nei confronti della Vicepresidente della Commissione Ue, e titolare della Concorrenza, Margrethe Vestager. Dopo le due diverse interrogazioni già depositate nelle scorse settimane dai Conservatori (Ecr, con Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI a Bruxelles) e dai Popolari (PPE, con l’eurodeputato olandese Antonius Manders), oggi è la volta dei Liberali di Renew Europe. L’eurodeputata francese StéphanieYon-Courtin chiede chiarimenti a Bruxelles su un progetto che suscita diverse perplessità in Europa. Sono tre i gruppi parlamentari che si sono espressi in modo critico nei confronti del progetto italiano. Manca la sinistra.

Tutelare concorrenza

In particolare, il Recovery Fund “non dovrebbe rafforzare la posizione degli operatori delle tlc dominanti nel mercato unico” e l’antitrustUe dovrebbe garantire che le risorse non siano usate perdistorcere la concorrenza, scrive la francese StéphanieYon-Courtin, citando la fusione tra le reti di Tim e Open Fiber come oggetto del contendere.

Recovery Fund preservi concorrenza equa

E se è vero che i finanziamenti europei “dovrebbero essere investiti per promuovere la connettività 5G e Gigabit in tutta Europa, è fondamentale preservare una concorrenza equa”, sottolinea l’eurodeputata, secondo la quale “gli Stati membri potrebbero essere tentati di destinare risorse a società di proprietà statale o sostenute dallo Stato che erano in difficoltà anche prima della crisi Covid-19”.

L’Italia, ammonisce, con il progetto di rete unica, “potrebbe incanalare il finanziamento” del Recovery “nell’entità risultante dalla fusione (AccessCo ndr) per finanziare la distribuzione della fibra”.

Nella sua interrogazione, Yon-Courtin chiede quindi a Bruxelles se garantirà un “rigoroso controllo” sull’uso dei fondi Ue e come impedirà la ri-monopolizzazione dei mercati delle tlc.

E’ pari a 4,2 miliardi di euro la quota di fondi destinati a banda larga, 5G e satellite prevista nell’ultima bozza del Recovery Plan condivisa ieri con i ministri in vista del Cdm di questa sera. Non è ancora chiaro come saranno usate le risorse.