Rete Tim, Vivendi vero arbitro della cessione di NetCo?

La partita per la cessione di NetCo durerà ancora fino al 30 settembre, ma Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,75%, non sembra certo intenzionato a restare con le mani in mano.

Dopo la decisione del Cda della compagnia Tlc di aprire una trattativa esclusiva di tre mesi, per la cessione della rete al fondo KKR, il ruolo di Vivendi resta centrale in tutta la vicenda. Al momento, la priorità di Vivendi riguarda il closing dell’acquisizione dell’editore Lagardère, che dovrebbe chiudersi a fine ottobre con la realizzazione dei remedies richiesti dalla Commissione Ue.

Ora Vivendi deve decidere cosa fare. Difficile immaginare che subirà in silenzio l’affronto subito. Tanto più che alcuni membri attuali del Cda, orfani di Vivendi, rappresentano ancora il vecchio azionista Elliott.

Intanto, in Borsa il titolo Tim dopo un avvio di seduta positivo ha virato in rosso intorno alle 10,30.

Vivendi fuori dal Cda di Tim da gennaio

E’ vero che i francesi non hanno più rappresentanti nel consiglio di amministrazione di Tim da quando l’ad, Arnaud de Puyfontaine, ha annunciato le sue dimissioni a gennaio. Ma rimane il maggiore azionista, con il 23,75% delle azioni e oltre il 17% dei diritti di voto. Ieri dalle pagine del Financial Times ha ribadito la sua opposizione a una possibile acquisizione della rete fissa da parte di KKR. Vivendi continua a valutare questo asset a più di 30 miliardi di euro.

“Come qualsiasi azionista, diciamo che vogliamo assicurarci che il consiglio prenda in considerazione come massimizzare il valore per tutti gli stakeholder, compresi gli azionisti”, ha detto al Financial Times Yannick Bolloré, presidente del consiglio di amministrazione.

Ricorda inoltre di aver investito più di 4 miliardi di euro nella costruzione della sua partecipazione in Tim dal 2015. Tuttavia, ha dovuto svalutare il suo investimento due volte mentre la valutazione di Tim precipitava, in un contesto di indebitamento elevato e margini inferiori.

Oltre tutto, Tim ha ripreso a cercare potenziali investitori per vendere una quota di minoranza nel suo ramo d’azienda Enterprise, ha riferito ieri Bloomberg.

Cosa intende fare il Governo?

Come si muoveranno i sindacati?

