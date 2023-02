Rete Tim, attesa per l’offerta di CDP. E se non arrivasse?

E se CDP non facesse la contro offerta per la rete Tim che un po’ tutti si aspettano? Che succederebbe?

Un Cda straordinario di Cassa Depositi e Prestiti per discutere della contro proposta per la NetCo è in programma per domenica prossima. Da tempo il mercato scommette su questa nuova proposta di Via Goito, che secondo le varie ricostruzioni circolate in questi giorni dovrebbe arrivare in tandem con il fondo australiano Macquarie (socio al 40% della Cassa in Open Fiber).

Quasi per scontata è stata data la contro offerta da parte del Cda di Tim e dell’ad Pietro Labriola, che ne ha parlato indirettamente, sempre al condizionale, anche due giorni fa in conference call con gli analisti nel giorno di presentazione del bilancio.

Ma se non arrivasse l’offerta? Se venisse meno la contro offerta di CDP, cosa significherebbe?

In primo luogo, che il MEF non ha dato il via libera ad una contro offerta. Vuoi per mancanza di mezzi, vuoi perché l’offerta non vincolante di KKR è giudicata troppo alta e quindi proibitiva.

A questo punto, il Consiglio di Tim dovrebbe discutere della sola offerta non vincolante avanzata da KKR al Cda del 24 febbraio prossimo. Ma non è escluso che in assenza di un’offerta di CDP, anche quella di KKR si sgonfierebbe a sua volta.

Il Cda di Tim potrebbe permettersi di rifiutare un’offerta da parte di KKR se fosse l’unica sul tavolo? Potrebbe il Cda di Tim rifiutare ancora una volta, dopo il nulla di fatto di fine 2021, una proposta da parte del fondo Usa?

Difficile prevederlo. Ma un secondo rifiuto sembra obiettivamente difficile da immaginare. Come pure sarebbe altrettanto difficile immaginare la cessione della rete per mancanza di concorrenza.

Fatto sta che magari la contro offerta di CDP non arriverà e che il Cda di Tim, in tal caso, dovrà fare i conti con questo nuovo scenario e con la sola offerta di KKR e che difficilmente sarà legittimata.

Detto ciò, in tal caso è inevitabile che la palla torni alla politica.

