Per la digitalizzazione degli impianti sportivi di Ferrara, Rimini, Faenza, Cesena, Forlì, Modena, Piacenza, Parma, previsto un finanziamento complessivo pari a circa 1,3 milioni di euro, con l’accensione di un totale di oltre 460 nuovi punti di accesso entro il 2025.

L’iniziativa rientra nel progetto EmiliaRomagnaWiFi, previsto dalla strategia “Data Valley Bene Comune” Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025 e promosso dalla Regione per consentire l’accesso gratuito di tutta la popolazione ai servizi WiFi a Banda Ultra Larga: ad oggi sono oltre 12mila i punti attivi in regione, che servono oltre 4 milioni di utenti collegando Municipi, piazze, spazi pubblici, ospedali, biblioteche.

Il progetto è reso possibile grazie ai finanziamenti di Regione Emilia-Romagna e del Ministero dell’Economia e delle Finanze dedicati specificatamente alla digitalizzazione delle zone costiere e degli impianti sportivi.

Per questi ultimi il finanziamento complessivo è pari a circa 1,3 milioni di euro e prevede l’accensione di un totale di oltre 460 nuovi punti di accesso entro il 2025.

La copertura WiFi, attraverso il collegamento in fibra ottica alla Rete Lepida a Banda Ultra Larga, garantirà una connessione stabile e veloce, consentendo di accedere gratuitamente a Internet durante gli eventi sportivi, le manifestazioni culturali e musicali ospitati nei Palazzetti.

Un passo significativo che consente di offrire un servizio Internet performante agli spettatori, oltre a fornire agli organizzatori la possibilità di gestire in modo efficiente le attività connesse all’evento.

La copertura WiFi nei Palazzetti dello Sport non solo migliora l’esperienza degli utenti, ma contribuisce anche a valorizzare gli impianti sportivi come hub multifunzionali per manifestazioni culturali e sociali.

Un impegno concreto nel promuovere l’accesso equo e universale alla connettività digitale, che rafforza il ruolo dei Palazzetti dello Sport come luoghi vitali per la comunità locale.

Lepida ha già completato la copertura WiFi del Pala De André di Ravenna a maggio 2022, del PalaDozza di Bologna e del PalaBigi di Reggio Emilia nel primo quadrimestre del 2024.

I prossimi interventi pianificati prevedono il collegamento e la copertura WiFi dei Palazzetti dello Sport di Ferrara (Giuseppe Bondi Arena), Rimini (Palasport Flaminio), Faenza (Pala Cattani), Cesena (CariSport Arena), Forlì (Unieuro Arena), Modena (Pala Panini), Piacenza (Pala Banca Sport), Parma (Pala Bruno Raschi) e Salsomaggiore Terme (Palazzetto dello Sport).

