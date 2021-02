Recovery Fund, Vestager risponde a FdI. A. Butti ‘Italia digitale in ritardo, servono risorse e regole’

La risposta della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager “sottolinea con chiarezza che l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund per il digitale e le telecomunicazioni deve essere in linea con le norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di stato, proprio per preservare il funzionamento del mercato unico e garantire una concorrenza sostenibile ed efficace a vantaggio dei consumatori, che è un punto irrinunciabile della Commissione”.

Così il capo delegazione di FdI all’europarlamento Carlo Fidanza ha commentato la risposta giunta oggi da Vestager all’interrogazione da lui presentata sul tema della rete unica. In una nota, il deputato Alessio Butti, responsabile media e Tlc di Fratelli d’Italia, ha poi osservato che “permangono quindi dubbi sulla liceità di eventuali finanziamenti ad operatori monopolistici ai quali il governo Conte 2, secondo indiscrezioni mai smentite, aveva intenzione di fare ricorso”.

Leggi anche: Rete unica, interrogazione della Meloni alla Vestager ‘Rischio aiuti di Stato a Tim da Recovery Fund’

“La digitalizzazione del Paese – ha concluso Butti – che soffre i pesanti ritardi della gestione politica tutt’altro che avveduta degli ultimi governi, non può realizzarsi compiutamente se non attraverso regole chiare ed inequivocabili in ordine anche alle possibilità di finanziamento delle infrastrutture”.

L’interrogazione a Vestager

Sul progetto rete unica di Tim, Fratelli d’Italia si era rivolta direttamente a Margrethe Vestager lo scorso 22 dicembre, con una interrogazione presentata dal Gruppo Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento europeo di cui fa parte. Dopo la mozione in otto punti presentata la settimana precedente in Italia dal leader Giorgia Meloni, l’interrogazione in sintesi interrogava Vestager sulla liceità di usare i fondi de Recovery Fund per una società della rete unica a controllo prevalentemente privato e verticalmente integrata.

Non più tardi di due giorni fa Vestager ha risposto ad un’altra interrogazione sulla rete unica da parte del PPE.