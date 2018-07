Rai, domani M5S sceglie online i suoi candidati per il CdA. Chi sono i 5 in gara

Mercoledì il Parlamento eleggerà i 4 membri del nuovo CdA Rai. E chi sosterrà il Movimento 5 Stelle? “I profili che saranno più votati” domani sulla piattaforma Rousseau. Infatti il M5S ha scelto 5 candidati, tra quelli che hanno inviato il Cv alla Camera e al Senato, e domani dalle ore 10 alle 19 scatterà per loro la votazione online: ogni iscritto alla piattaforma potrà esprimere una sola preferenza.

Sono manager del settore, produttori e giornalisti i 5 nomi individuati dal MoVimento 5 Stelle.

I manager sono Paolo Cellini,ora insegna alla Luiss economia digitale) e Beatrice Coletti con esperienze televisive a La7, Sky, Fox; l’avvocato Paolo Favale con esperienza decennale nella direzione Affari Legali della Rai, dove ha lavorato fino al 2014; la giornalista del Tg1 Claudia Mazzola e il produttore televisivo Enrico Ventrice. “I profili più votati saranno quelli che il MoVimento esprimerà in Parlamento anche in relazione a dove si sono candidati (alcuni profili lo hanno fatto solo in uno dei due rami del parlamento) e tenendo conto della rappresentanza di genere”, ha scritto il Movimento.

Quattro membri del nuovo CdA Rai saranno eletti dai parlamentari mercoledì, due dal Senato e due dalla Camera, come previsto dalla nuova legge sulla Tv pubblica (articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). Altri due saranno nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dai dipendenti dell’azienda.

I profili completi dei 5 candidati del M5S al CdA Rai

Sono cinque i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle al CdA Rai, che saranno votati domani sulla piattaforma Rousseau. Ecco chi sono:

Paolo Cellini ha lavorato in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele in multinazionali americane come Microsoft e Disney e in Italia come ad e dg e componente del cda di aziende pubbliche e private nei settori media/high tech e retail. Insegna Economia digitale alla Luiss e ha al suo attivo diverse pubblicazioni e libri sulla materia.

Beatrice Coletti, nata a Milano il 25 gennaio 1969, ha al suo attivo ruoli da ad e direttore di canali tv e 26 anni di esperienza in diversi comparti del settore. E’ stata tra l’altro capo delle produzioni del Gruppo Fox e si è occupata delle startup dei canali italiani e della creazione dei canali Fox Crime e Fox Life; dirigente di TI Media come responsabile delle produzioni News e Sport di La7 Televisioni; capo delle produzioni di Fremantle Media Italia e consulente di Sky.

Paolo Favale, nato a Roma il 22 dicembre 1958, è un avvocato con esperienza decennale nella direzione Affari Legali della Rai, dove ha lavorato fino al 2014. In particolare negli ultimi anni è stato responsabile della struttura Societario e Legislativo. Ha esperienza anche in studi legali attivi nel settore telecomunicazioni.

Claudia Mazzola, nata a Perugia il 28 agosto 1971, giornalista in forza alla redazione politica del Tg1 dal 2012, ha lavorato precedentemente per i settimanali di Rai Parlamento e per il programma Telecamere. Ha seguito, tra l’altro, le iniziative del Parlamento europeo e della Commissione per i diritti umani del Senato con reportage da Ungheria, Turchia e Sudan.

Enrico Ventrice, nato a Roma il 14 settembre 1974, è documentarista e produttore televisivo. Negli ultimi 12 anni, fino a marzo 2018, ha lavorato per l’azienda americana Global Vision Group Newsnet, che si occupa di news e produzioni televisive. Dal gennaio 2015 allo scorso marzo si è occupato della gestione del personale tecnico e dell’organizzazione della produzione per la sede Rai di New York, seguendo tra l’altro le presidenziali Usa del 2016. (ANSA).

