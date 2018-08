Chief Communication Officer,

Netflix

Netflix ha scelto Rachel Whetstone per guidare la sua comunicazione. La sua nomina arriva a due mesi di distanza dall’addio del precedente responsabile, Jonathan Friedland, licenziato per aver utilizzato espressioni con connotati razziali sul lavoro.

Nel suo ruolo di chief communications officer riporta direttamente a Reed Hastings, ceo di Netflix.

Whetstone sino ad ora ha lavorato in Facebook, dove era approdata lo scorso anno come vice presidente della comunicazione. Di origine inglese, nella sua carriera ha poi ricoperto la carica di head of communications and public policy in Uber e, prima ancora, in Google.

Si è laureata in Storia presso l’University of Bristol.