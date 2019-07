Appuntamento a sabato 20 luglio in prima serata su Rai 4K, ore 21,15, per seguire lo speciale di Ulisse sul primo allunaggio avvenuto 50 anni fa. Piero e Alberto Angela racconteranno quella storica notte del 1969, ripercorrendo le orme lunari degli astronauti dell’Apollo 11.

Si riunisce la famiglia di conduttori e divulgatori più famosa d’Italia: domani, sabato 20 luglio, per i 50 anni dall’allunaggio dell’equipaggio dell’Apollo 11, andrà in onda su Rai 4K di Tivùsat (e su Rai Uno sul digitale terrestre) lo speciale di Ulisse “Quella notta sulla Luna”, con Piero e Alberto Angela.

Un’intera puntata dedicata a quei momenti storici, vissuti da tutto il mondo, tra il 20 e il 21 luglio del 1969, che videro l’umanità arrivare sulla Luna, ripercorrendo le orme degli astronauti americani, con un racconto in prima persona dai luoghi dei fatti, come la base di lancio di Cape Canaveral e lo Space Center di Houston, e con le voci dei protagonisti.

Oltre 900 milioni di persone nel mondo (20 milioni in Italia) rimasero incollate agli schermi televisivi per seguire le vicende dello storico equipaggio dell’Apollo 11, fino alla leggendaria passeggiata di Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin sulla superficie lunare.

Nel nostro Paese, secondo stime Rai, le fasi salienti della missione vennero seguite su 7 milioni di piccoli schermi.

Come ha ricordato il celebre magazine Focus, in un articolo di un paio di anni fa, dedicato alla missione spaziale americana, nel nostro Paese è stato il cronista Gianni Bisiach ha seguire lo sbarco durante la prima maratona televisiva della Rai (28 ore di diretta dallo studio 3 di via Teulada), condotta da Tito Stagno, con i commenti di Andrea Barbato edi Ruggero Orlando, quest’ultimo dal Centro spaziale della Nasa di Houston.

C’era ovviamente anche Piero Angela, allora giornalista Rai e veterano del programma Apollo (di cui seguì 6 partenze), che però assistette all’allunaggio da un albergo di New York, dopo esser stato a Cape Canaveral per il lancio del Saturno 5.

Lo speciale di Ulisse, che andrà in onda il 20 luglio su Rai 4K alle ore 21,15, potrà essere visto in modalità Ultra HD, da chiunque disponga di un televisore 4K e una CAM certificati tivùsat o un decoder 4K tivùsat.

La piattaforma satellitare di tivùsat è accessibile su Hot Bird e Rai 4K è diffuso da satellite a 13° est, grazie alla partnership con Eutelsat ed è visibile sulla piattaforma tivùsat al canale 210