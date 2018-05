Aumento dell'1,7% per quanto riguarda il fatturato pubblicitario nel primo trimestre del 2018 (gennaio-marzo). "Il primo trimestre si chiude quindi con un dato progressivo di 104,2 milioni, in aumento del +2,5%", ha commento del presidente Fcp-Assointernet Giorgio Galantis.

I dati di fatturato rilevati dall’Osservatorio Fcp-Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) per il periodo gennaio-marzo 2018, raffrontati allo stesso periodo del 2017.

Per device/strumento evidenzia per il mese di marzo i seguenti dati:

Desktop/Tablet -3,2%

Smartphone +20,7%

Smart TV/Console +147%

TOT. +1,7%

Il commento del presidente Fcp-Assointernet Giorgio Galantis:

“L’Osservatorio Fcp-Assointernet fotografa per il primo quarter un quadro positivo. A marzo, mese significativo che pesa sul totale anno poco meno del 10%, il fatturato ammonta a circa 42,5 milioni, in crescita del +1,7% rispetto al mese omologo 2017. Il primo trimestre si chiude quindi con un dato progressivo di 104,2 milioni, in aumento del +2,5%. Driver della crescita è la componente smartphone che incrementa il proprio fatturato del +22,2%.

In un contesto di generale incertezza e limitata visibilità sugli investimenti delle aziende, tale risultato è particolarmente apprezzabile. Ci aspettiamo che il mercato possa sempre più riconoscere il valore e la qualità dei prodotti editoriali che complessivamente le 25 concessionarie associate a Fcp-Assointernet sono in grado di offrire agli investitori pubblicitari e ai loro centri media: campagne veicolate in contesti editoriali ‘safe’ con contenuti di qualità, proposti con estrema trasparenza”.