Pubblicità online: il Texas e altri 9 Stati USA contro Google il monopolista

Il Texas e altri nove Stati americani hanno citato in giudizio Google per aver violato le leggi antitrust nazionali con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della pubblicità online.

Tutti e dieci gli Stati hanno chiesto alla società del Gruppo Alphabet risarcimenti per danni e un ridimensionamento strutturale complessivo (vendere alcune società del Gruppo), che favorisca il riequilibrio concorrenziale e competitivo nel mercato digital advertising.

Arkansas, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, South Dakota, North Dakota, Utah e Idaho hanno seguito il Texas in questa battaglia legale che è solo all’inizio.

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.



This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e