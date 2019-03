Google, in arrivo dall’Antitrust Ue la sanzione (miliardaria) per AdSense

La prossima settimana potrebbe arrivare la terza multa dell’Unione Europea a Google.



Secondo il Financial Times, l’Ue si appresta a colpire il colosso hi-tech con una nuova sanzione, questa volta sulla pubblicità, che sarà annunciata dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

La multa dovrebbe mettere fine all’indagine su AdSense, dove gli si contesta di aver danneggiato le società rivali nel settore dell’advertising, limitando la possibilità di alcuni siti internet terzi di visualizzare la pubblicità dei concorrenti.

Secondo il giornale, la commissione può imporre una sanzione fino a 13 miliardi di dollari, ma l’attesa è di una multa decisamente inferiore al massimo stabilito.

Nei mesi scorsi a Google sono state già inflitte due sanzioni da quasi 7 miliardi di euro per due diversi casi. Uno per le accuse di abuso di posizione dominante per il sistema operativo Android, costata 4,3 miliardi; l’altro, da 2,4 miliardi, per aver favorito il suo sistema di shopping, a scapito dei competitor.

L’Ue e il commissario sceriffo Vestager continuano a indagare sul comportamento di Google e non è escluso, rileva ancora il Financial Times, che siano aperte nuove inchieste.