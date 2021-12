Pubblicata l’ottava edizione del Bilancio Sociale di Lepida

Riceviamo e pubblichiamo il commento del Presidente di Lepida, Alfredo Peri, alla presentazione del Bilancio Sociale 2020 della società.

“Nel presentare il Bilancio Sociale 2020 non si può che partire dal carattere straordinario, inedito, delle sfide che Lepida ha dovuto affrontare. La pandemia da COVID-19 ha alterato tutti i parametri e le condizioni della Comunità a cui ci riferiamo, costringendoci ad una emergenza globale tutt’altro che superata. Tutta la Pubblica Amministrazione, a partire dal comparto della sanità e dei servizi sociali; il mondo della scuola e in genere dei servizi formativi; le attività produttive, il turismo, la cultura e la mobilità; la comunicazione e le relazioni fra le persone; complessivamente tutti i settori della società hanno visto mutare radicalmente le regole, le esigenze e le aspettative. Tutti i servizi, le attività e le infrastrutture gestiti da Lepida per conto dei Soci sono stati sottoposti ad una tensione e ad uno sforzo straordinario per sostenere le Istituzioni Pubbliche e i cittadini in questa inedita condizione di emergenza. In tale contesto si devono leggere i dati e i risultati raggiunti nel corso del 2020, avendo piena consapevolezza che il settore nel quale operiamo ha subito una profonda trasformazione anche per come viene percepito, dal momento che i servizi di ICT e di relazione digitale sono diventati, in rapida diffusione, indispensabile supporto e spesso un surrogato alle normali relazioni sociali. Al solito non è questa la sede e non spetta a noi il giudizio sulle prestazioni fornite da Lepida. Si può, e per tanti versi si deve apprezzare lo sforzo che si è compiuto da parte di tutti i collaboratori di Lepida per garantire alla nostra Società di essere all’altezza della sfida. I numeri, i parametri, gli indicatori contenuti in questo Bilancio rendono conto e aiutano a capire la qualità e la dimensione del lavoro svolto e forniscono preziosi elementi su cosa, quanto e come si può migliorare. L’esperienza di questo anno, per tanti versi drammatico, ci dice anche quanto la tecnologia, nella sua evoluzione così incessante e pervasiva, sia un indispensabile supporto da garantire a tutti, con regole, diritti e trasparenza, e nello stesso tempo debba essere guidata, segnata, orientata alle finalità dello Stato di Diritto, alle sue regole democratiche e costituzionali. Anche per questo i numeri non dicono tutto ed è giusto e doveroso sottolineare come l’impegno di Lepida, dei suoi collaboratori, dei Soci, si sia orientato in questo 2020 in primo luogo e soprattutto ad aiutare le persone della nostra Comunità”.

Alfredo Peri, Presidente di Lepida