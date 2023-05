Il prossimo 9 maggio a Roma si terrà l’evento italiano dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Day #WorldIPday), organizzato dalla FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione CIVITA di Roma.

Giornata mondiale della proprietà intellettuale, l’evento italiano a Roma

Le imprese che fanno un uso intensivo di diritti di proprietà intellettuale generano oltre 81 milioni di posti di lavoro, direttamente o indirettamente, ovverosia quasi quattro posti di lavoro su 10 negli Stati europei (39,4 %).

Il 42% del PIL dell’Unione è attribuibile direttamente alle imprese basate sui diritti di proprietà intellettuale per un valore complessivo calcolato da UEB-EUIPO (Ufficio europeo dei brevetti e Ufficio della proprietà intellettuale dell’UE) attorno ai 5.700 miliardi di euro.

Basterebbero questi dati per rendere pienamente l’importanza economica e sociale della proprietà intellettuale e i suoi diritti su più livello di un Sistema Paese. Che vanno non solo affermati, ma oggi più che mai tutelati, perché minacciati costantemente da gruppi della criminalità organizzata online (i cosiddetti pirati digitali) e dall’impiego non regolato di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa (di cui ChatGPT è l’esempio più conosciuto al mondo).

Il prossimo 9 maggio a Roma si terrà l’evento italiano dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Day, #WorldIPday), organizzato dalla FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione CIVITA di Roma.

Tutti i partecipanti al World IP Day di Roma organizzato da Fapav e Associazione CIVITA

Il titolo del World IP Day 2023 è “Donne nelle Industrie Audiovisive tra innovazione e creatività”.

Parteciperanno all’evento di Roma diverse personalità nazionali ed internazionali, del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni di settore.

Dopo l’introduzione a cura di Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, e Daren Tang, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, ci sarà lo speech di Stan McCoy, Presidente Motion Picture Association EMEA.

La tavola rotonda, moderata da Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale ANICA, vedrà i seguenti interventi: Matilde Bernabei – Fondatrice e Presidente Onorario Lux Vide; Manuela Cacciamani – Presidente Unione Editori e Creatori Digitali ANICA e Fondatrice One More Pictures; Domizia De Rosa – Presidente Women in Film, Television & Media; Ughetta Ercolano – Senior Vice President Content DAZN Italia; Pilar Fogliati – Attrice, regista e sceneggiatrice; Gina Nieri – Consigliere di Amministrazione Mediaset; Luisa Cotta Ramosino – Direttrice Serie Italiane Netflix; Giulia Steigerwalt – Attrice, regista e sceneggiatrice.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Maccanico, Vice Presidente CIVITA.

La giornata del 9 proseguirà anche la sera, alle ore 19:00, con un altro evento FAPAV, al The Space Moderno, a chiusura della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale. L’iniziativa che prosegue sul tema della giornata, con la proiezione del film “Romantiche” di e con Pilar Fogliati, sarà l’occasione per la presentazione in anteprima della seconda edizione della campagna di comunicazione FAPAV “We Are Stories” che verrà lanciata nei prossimi mesi. Durante la serata saranno presenti anche il regista e sceneggiatore Nicola Conversa e le protagoniste degli spot.

La ricorrenza annuale (qui l’elenco degli eventi in calendario dedicati al WIPD 2023), organizzata dalla Wipo, l’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e la comunità delle PMI su scala globale sul ruolo fondamentale della proprietà intellettuale (PI) nel guidare l’innovazione, la creatività, la crescita del business e lo sviluppo sostenibile.

Obiettivo del WIPD 2023 è anche affrontare il problema del divario di genere e delle disparità salariale ad esso collegato.