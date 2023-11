Progetto Cellulare Montagna, avviata la quinta ricognizione in Emilia Romagna

L’interesse per il progetto ha portato lo scorso settembre a un’ulteriore ricognizione (la quinta) indirizzata agli enti per raccogliere le problematiche e individuare le zone maggiormente scoperte. Lepida ha ultimato diversi tralicci che gli operatori TLC hanno prontamente attivato con i loro impianti di telefonia mobile.

Viaggiano le comunicazioni radiomobili nell’Appennino col progetto Cellmon sempre in forte crescita.

Dopo un lieve rallentamento delle attività in campo a metà 2023, dettato dall’emergenza alluvione che ha colpito la regione e che ha portato diverse conseguenze sull’avvio di alcuni cantieri dei Comuni maggiormente colpiti, negli ultimi mesi Lepida ha ultimato diversi tralicci che gli operatori TLC hanno prontamente attivato con i loro impianti di telefonia mobile.

Gli ultimi in ordine di tempo sono l’attivazione del sito di Pennabilli (RN) e quello di Monte San Pietro (BO).

Durante l’emergenza alluvione di maggio, i siti realizzati hanno evidenziato un buon grado di resilienza fornendo un valido supporto ai soccorsi sui territori intaccati dal dissesto idrogeologico, solo alcuni hanno dato qualche disservizio per un limitato periodo temporale principalmente a causa della mancanza prolungata di alimentazione elettrica.

Complessivamente ad oggi sono a piano 45 tralicci, di questi 22 sono on-air con servizi erogati dagli operatori TLC.

Nel mese di novembre verrà attivato anche Fontanelice (BO). Ulteriori due tralicci – Gropparello (PC) e Prignano (MO) – sono in fase di realizzazione entro fine anno, altri 7 sono in fase di rilascio permessi. I restanti sono in fase di progettazione o di ricerca del terreno idoneo.

L’interesse del territorio per questo progetto ha portato lo scorso settembre a un’ulteriore ricognizione (la quinta) indirizzata agli enti per raccogliere le problematiche ed individuare le zone maggiormente scoperte nel territorio regionale.

Tali segnalazioni sono già state condivise con gli operatori TLC per valutare il loro interesse e attivare ulteriori impianti e pianificare con RER le prossime realizzazioni.

Da un’analisi del traffico in rete dei siti attivati (2G e 4G) emerge che il traffico dell’ultimo anno è in costante crescita, con una media superiore a 500 Mbps e picchi giornalieri che superano gli 800 Mbps.