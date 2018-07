Privacy, non ti fidi più di Google? Le 29 alternative al sistema di Big G

Alcuni giorni dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha travolto Facebook, Il Guardian ha scoperto come Google pedina gli utenti.

Lo fa attraverso i suoi servizi:

Google Maps : memorizza la tua posizione ogni volta che accendi lo smartphone, se hai attivato la geolocalizzazione.

: memorizza la tua posizione ogni volta che accendi lo smartphone, se hai attivato la geolocalizzazione. Motore di ricerca . Conosce tutto ciò che hai cercato, anche se cancelli la cronologia.

. Conosce tutto ciò che hai cercato, anche se cancelli la cronologia. Pubblicità . Crea un target pubblicitario sui tuoi dati: età, sesso, hobby, città, ecc…

. Crea un target pubblicitario sui tuoi dati: età, sesso, hobby, città, ecc… App . Conosce tutte le app che usi. Google memorizza informazioni su ogni applicazione che utilizzi, per quanto tempo, dove e con chi interagisci.

. Conosce tutte le app che usi. Google memorizza informazioni su ogni applicazione che utilizzi, per quanto tempo, dove e con chi interagisci. YouTube. Google memorizza tutta la tua cronologia di YouTube, quindi probabilmente saprà se sei diventato un genitore, se sei un conservatore, se sei un progressista, se sei ebreo, cristiano o musulmano, se ti senti depresso, ecc…

Per farla breve, basta cliccare qui per vedere tutti i tuoi dati nelle mani di Google e, se si vuole, chiedere una copia. Spalancherai gli occhi. Conoscerai il lato oscuro di Google (come recita il titolo di questo libro), che offre i suoi tanti servizi online gratuitamente, perché la merce è l’utente. Il prezzo del gratis è la privacy.

Ma se non ti fidi più del sistema di Big G, sul web esiste sempre una o più alternative valide, a volte anche a prova di privacy, a tutti i servizi di Google.

Ricerche sul web, le alternative a Google a prova di privacy

I seguenti motori di ricerca si concentrano sulla protezione della privacy degli utenti. A differenza di Google, non registrano il tuo indirizzo IP, la cronologia delle ricerche, i dati degli user-agent e l’ID univoco nei cookie.

Qwant: un motore di ricerca nato in Francia e finanziato anche dall’Ue con 25 milioni, proprio perché rispetta a 360° la privacy degli utenti. Infatti dichiara di:

Non utilizzare i cookie o un altro dispositivo di tracciamento pubblicitario.

Non memorizza la cronologia dei siti visitati.

Ogni richiesta di ricerca ricevuta viene immediatamente anonimizzata tramite dissociazione dall’indirizzo IP, in conformità con le raccomandazioni del Garante Privacy. Searx: un motore di ricerca universale. Metager: un motore di ricerca tedesco. DuckDuckGo: un buon sostituto di Google, che non traccia o archivia le tue informazioni personali. StartPage: essenzialmente, è come Google, tranne per il fatto che non applica il monitoraggio.

Non esiste solo Gmail

Gmail memorizza tutte le tue informazioni sensibili e le indicizza, senza contare che raccoglie anche dati sui tuoi contatti. Fino a l’anno scorso Google scansionava le email inviate e ricevute per mostrare pubblicità personalizzata.

Le 4 alternative a Gmail.

Mailfence : un servizio belga, offre 500 MB di spazio libero.

Tutanota : un provider di posta elettronica tedesco, 1 GB di spazio libero.

org : con sede in Germania, offre 2 GB di spazio libero.

Protonmail : un servizio svizzero che fornisce gratuitamente 500 MB e certifica la segretezza delle comunicazioni così le vostre email saranno al sicuro, nessun soggetto terzo non autorizzato potrà mai leggerle o “intercettarle”.

Navigare sul web non solo con Chrome

Firefox

Tor browser: Se volete farlo senza lasciare nessuna traccia dei vostri dati personali e delle pagine visitate. Disponibile per smartphone e per PC. La sua funzionalità viene gradualmente integrata in Firefox come parte del progetto Fusion.

Brave: il suo slogan è “Non sei un prodotto” e garantisce una navigazione sicura e veloce.

Il Cloud non è solo Google Drive

Oltre YouTube c’è di più

Ecco le 4 alternative e YouTube:

Vimeo, utilizzato soprattutto dai professionisti del video per le sue alte qualità di risoluzione

Dailymotion

Bitchute

Hooktube

Google Analytics, le alternative

Google Maps, le opzioni migliori

La scelta migliore per un PC è OpenStreetMap .

Quando si tratta di dispositivi mobili, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere:

Maps (F-Droid) : un servizio che sfrutta i dati delle mappe offline di OpenStreetMap

Here. We go

Me: questa app, però, raccoglie alcuni dati personali

Google Play Store, come abbandonarlo

Probabilmente la scelta perfetta per coloro che cercano di abbandonare Google Play è F-Droid . È un catalogo di app open source in cui è possibile scaricare un file APK del catalogo delle applicazioni Yalp e da lì scaricare gli APK per tutte le app disponibili in Google Play Store.

Google Calendar, l’alternativa

Etar è la scelta migliore. Le altre opzioni includono aCalendar di TAPIRapps, Kin e Fruxx. Tuttavia, questi ultimi due devono essere usati con cautela, poiché raccolgono e memorizzano i dati dell’utente.