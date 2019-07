Privacy, l’IIP presenta le prime informative a fumetti

L’Istituto Italiano per la Privacy ha deciso di realizzare, per la prima volta in Europa, un motore di generazione automatizzata di privacy policy sotto forma di fumetto, che tutti i titolari di trattamento dei dati personali possono utilizzare in maniera completamente gratuita.

È noto come le informative privacy vengano sottoscritte, nella maggior parte dei casi, senza essere lette e comprese dai soggetti interessati. Da qui è nata l’idea dell’Istituto Italiano per la Privacy di realizzare, per la prima volta in Europa, un motore di generazione automatizzata di privacy policy sotto forma di fumetto, che tutti i titolari di trattamento dei dati personali possono utilizzare in maniera completamente gratuita. A soli tre giorni dal lancio del progetto, più di mille soggetti hanno già generato la loro informativa a fumetti.

Qualsiasi ente, azienda, studio professionale o agenzia può avvalersi dello strumento. È sufficiente seguire le istruzioni presenti sul sito fumetto.istitutoitalianoprivacy.it e inserire le informazioni richieste (ad esempio il nome del titolare del trattamento, la tipologia dei dati trattati, la finalità del trattamento, i termini di conservazione dei dati ecc.).

Il generatore automatico di informative privacy a fumetti creerà, in base alle informazioni recepite dall’utente, un documento immediatamente idoneo all’utilizzo, che si dimostra particolarmente utile nel momento in cui è rivolto a soggetti con grado di attenzione più basso, come per esempio i ragazzini, che non hanno maturità tale da leggere una lunga informativa, spesso ardua da comprendere anche per un adulto.

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr), applicato dal 25 maggio 2018, prevede infatti che le informative privacy e le comunicazioni relative al trattamento dei dati siano elaborate “con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori” (art. 12 del GDPR).

“Si tratta – spiega Luca Bolognini, il presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e ‘legal designer’ del motore automatizzato con Letizia Macrì – del primo progetto nel suo genere in Europa, reso possibile dal lavoro concertato di un team di informatici e legali in collaborazione con la Scuola Fumetto di Cassino. Il sistema è completamente gratuito e a disposizione della collettività: abbiamo voluto essere i primi in Italia e in Europa a immaginare l’informativa a fumetti e a farlo a favore di tutti. Progettare questo generatore automatico di privacy policy a fumetti è stata una divertente esperienza da ‘data protection designer’. L’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP) sta già ricevendo richieste da parte di aziende ed enti che vogliono crearsi la loro ‘storia’ personalizzata, con l’aiuto del nostro know how. Ecco che, da un regalo alla collettività, si possono innescare belle opportunità di sviluppo per giovani ricercatori legali e informatici”.

Fonte: Istituto Italiano per la Privacy