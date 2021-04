Tempo in peggioramento per il Primo Maggio sull’Italia, con cieli nuvolosi e possibilità di pioggia su gran parte del Paese. Più caldo al Sud.

Previsioni del tempo per sabato 1° maggio.

Al Nord

Tempo in graduale peggioramento: al mattino nubi compatte al nord-ovest con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte piogge su tutti i settori, con fenomeni intensi tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata precipitazioni anche a carattere di nubifragio, specie sulle zone pedemontane; neve sulle Alpi a quote alte.

Al Centro

Molte nubi su tutti i settori al mattino, con pioviggini tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Nel corso del pomeriggio peggiora sulla Toscana e sulle Marche, con fenomeni deboli-moderati. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con piogge specie sulle regioni Tirreniche.

Al Sud e sulle Isole

Giornata uggiosa ma complessivamente stabile al meridione: al mattino molte nubi con pioviggini tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio instabilità insistente sui medesimi settori, con ancora cieli coperti. In serata residue precipitazioni tra Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Temperature

In sensibile aumento specie al meridione, massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al nord.