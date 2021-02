Il bel tempo non abbandona la penisola, sole pieno su tutti i settori e temperature sempre alte per il periodo, almeno fino a domenica.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per sabato 27 febbraio

Al Nord

Al mattino qualche foschia lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sole in prevalenza sereni su tutto il settentrione. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, con qualche addensamento in più nelle ore notturne.

Al Centro

Nubi basse lungo le coste Tirreniche al mattino e sereno altrove. Al pomeriggio migliora ovunque con ancora tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile diffuso.

Al sud e sulle Isole

Condizioni meteo stabili al meridione, con nubi lungo le coste Tirreniche e su quelle della Puglia al mattino. Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno prevalentemente sereni. In serata ampi spazi di sereno su tutti i settori, con qualche nube innocua.

Temperature

Risulteranno in lieve calo nei valori minimi; le massime saranno in diminuzione da nord a sud.

Tendenza per domenica 28 febbraio