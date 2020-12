Prima neve di stagione al Nord e meteo perturbato su tutto il Paese (Video)

Domani ancora piogge su tutte le regioni, con la possibilità di neve in serata al Nord-Ovest. Temperature in generale diminuzione.

Le previsioni meteo per giovedì 3 dicembre

AL NORD

Al mattino deboli precipitazioni al nord-est con neve sui settori Alpini, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio molte nubi su tutte le regioni settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata con precipitazioni su Liguria e Piemonte. Neve in nottata al nord-ovest fino a quote pianeggianti.

AL CENTRO

Al mattino variabilità e deboli piogge sparse sui settori Tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte nubi su tutte le regioni centrali. Migliora in serata con qualche spazio di sereno e tempo asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo molto instabile sulle regioni meridionali al mattino, con nubifragi fra Campania, Sicilia e Puglia. Al pomeriggio forti piogge in estensione su Calabria e Basilicata. In serata maltempo in transito verso est con ancora forti piogge sul Salento, migliora su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in generale calo, massime in incremento al nord e sulla Sardegna, in diminuzione altrove.