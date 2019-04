Prezzo iPad mini 4 nel 2019: conviene ancora acquistarlo?

Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra Key4biz e. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli

Apple ha lanciato recentemente una serie di nuovi prodotti e servizi, tra cui anche il nuovo iPad Mini 5, a quattro anni di distanza dal lancio dell’ultimo modello di tablet dalle dimensioni più contenute. Un prodotto di indubbia qualità, che prosegue l’inesorabile corsa tecnologica dopo un certo periodo di pausa, introducendo il nuovo processore A12 Bionic con Neural Engine, il display True Tone, fotocamere migliorate e il supporto per la Apple Pencil.

A livello tecnico, come potete immaginare, il salto dopo 4 anni è importante, ma la vera domanda che in molti si pongono è un’altra: vale la pena ancora acquistare il modello precedente, nonostante l’anzianità, sfruttando l’inesorabile calo del prezzo? E qual è il prezzo di iPad mini 4 nel 2019?

Vale la pena comprare un iPad mini 4 nel 2019?

La forza e la potenza del nuovo iPad mini 5, infatti, potrebbero non interessare a tutti: per chi non gioca con titoli estremamente pesanti, non fa editing musicale o video, ma vuole utilizzare un tablet di piccole dimensioni per navigare, guardare qualche film o video, leggere qualche ebook, aggiornare i propri social network, fare delle videochat, ha davvero senso spendere circa 460 euro (questa è la cifra di partenza per i nuovi modelli)?

Non a caso sono ancora in molti a voler conoscere il prezzo di iPad mini 4 nel 2019: facendo qualche ricerca in rete scopriamo che oggi il penultimo dispositivo della gamma è acquistabile nella versione da 128 GB, nuovo a circa 380 euro o poco più. Ci riferiamo alla versione Wifi: per la variante Wifi + Cellular (con cui potrete sfruttare le offerte Internet mobile più convenienti degli operatori, inserendo la sim sullo slot dedicato), infatti, bisognerà spendere attorno ai 500 euro. Ricordiamo che il nuovo iPad mini Wifi + Cellular nella versione “start” da 64 GB costa di listino 599 euro.

Il risparmio rispetto al modello attuale è, ovviamente, maggiore, tenendo conto di tutti i limiti di un prodotto che oggi compie il suo quarto compleanno e che, nonostante la ventata di freschezza e di prestazioni arrivata con iOS 12, potrebbe essere arrivato presto alla sua conclusione naturale per quanto riguarda il supporto.

Caratteristiche tecniche di iPad mini 4

Tuttavia, per gli utilizzi più comuni visti in precedenza, un iPad mini 4 continua a fare egregiamente il proprio lavoro, grazie anche ad una scheda tecnica di tutto rispetto:

Display IPS LCD da 7,9 pollici, con risoluzione di 1536 x 2048 pixel;

fotocamera posteriore da 8 Megapixel (videorecording fino al Full HD a 30 fps);

fotocamera frontale da 1,2 Megapixel;

processore Apple A8 da 64 bit a 1,5 GHz e coprocessore di movimento M8;

2 GB di RAM;

connettività Wifi, Bluetooth (4.2), LTE (nella variante Cellular), GPS e speaker esterni;

autonomia di circa 10 ore in utilizzo.

Insomma, se volete un’esperienza iOS di qualità, senza spendere cifre vertiginose per un prodotto da ben 128 GB, l’iPad mini 4 può certamente dire ancora qualcosa, anche nel 2019. Se poi ci si fa un giro sul mercato dell’usato o nei negozi che ancora possiedono modelli da 64 GB, il prezzo di iPad mini 4 può rivelarsi ancora più interessante, anche sotto i 300 euro.

iPad 2018: l’alternativa migliore (se il display piccolo non è una priorità)

Conviene, quindi, comprare un iPad mini 4 quest’anno, tenendo conto anche della differenza di prezzo con il successore, decisamente più dotato ma anche più caro? In realtà dipende: se per voi le dimensioni e il brand Apple sono dei parametri di scelta imprescindibili, questa è l’unica alternativa che avete. Se, però, potreste arrivare ad un compromesso sulla grandezza del dispositivo, magari passando dai circa 8 pollici del mini ad uno schermo da 9,7 pollici, l’iPad 2018 è, a nostro avviso la scelta migliore.

Ne avevamo già parlato in un pezzo sulla differenza di prezzo tra gli iPad Pro e l’iPad 2018, facendo una domanda provocatoria: la differenza di prezzo è giustificata? Se non siete dei professionisti, se non vi serve una potenza esagerata per editing di file pesanti ma state cercando un tablet Apple ottimo, dalle buonissime prestazioni e addirittura con il supporto all’Apple Pencil, l’iPad 2018 è la scelta migliore, anche quest’anno. Il prezzo di un modello base (32 GB) si aggira attorno ai 270-280 euro, forse al pari di un iPad mini 4 di memoria maggiore ma con un hardware molto più recente e un supporto decisamente più lungo.

In conclusione: il prezzo di iPad mini 4 è interessante, soprattutto nella versione da 128 GB, e il tablet resta un buon prodotto, nonostante la “vecchiaia” per chi non ha particolari pretese e non ha motivo di spendere 460-500 euro come minimo per il nuovo modello. Se, però, volete di più in termini di prestazioni, supporto e un modello dalle dimensioni maggiori non vi fa paura, scordatevi l’iPad mini 4 e passate, senza pensarci troppo ,ad iPad 2018.