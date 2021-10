Presentato al pubblico il drone VoloCity. Annunciata nuova partnership per portare i taxi aerei elettrici a Roma tra Volocopter, Atlantia, Aeroporti di Roma, con la collaborazione di ENAC ed ENAV. Nasce anche Urban Blue, società per lo sviluppo internazionale delle infrastrutture per la Urban Air Mobility.

Arriva a Roma il taxi drone VoloCity per la mobilità aerea urbana

La mobilità aerea urbana potrebbe essere una soluzione concreta per superare il traffico congestionato che affligge ormai ogni città, di qualsiasi dimensione.

Oggi all’aeroporto di Fiumicino di Roma è stato presentato il prototipo di taxi aereo chiamato VoloCity e qui resterà fino al 30 ottobre in esposizione pubblica.

L’obiettivo è portare la urban air mobility o Uam anche nella Capitale, con un servizio di taxi aereo che consenta spostamenti rapidi dall’aeroporto al centro città, anche in 15 minuti.

A tale scopo, è stata annunciata anche una partnership tra Volocopter, costruttore del drone, la holding di investimenti Atlantia e Aeroporti di Roma (Adr).

Entro i prossimi 2-3 anni, il nuovo servizio dovrebbe collegare l’hub internazionale “Leonardo da Vinci” con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali: i vertiporti.

Questo permetterà dei viaggi di qualità in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity operano in modalità elettrica.

Per fare in modo che Roma non sia da meno di Parigi, che ha approvato una collaborazione per portare i taxi aerei elettrici in città in tempo per i giochi olimpici del 2024, c’è da lavorare su regolamenti, autorizzazioni, licenze e standard per la sicurezza, e per questo collaboreranno al progetto romano l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’ENAV (già Ente nazionale per l’assistenza al volo).

Partnership Volocopter, Atlantia e Adr

“Siamo fiduciosi che la collaborazione tra ADR e Volocopter possa dare vita, a breve termine, a importanti innovazioni dal punto di vista industriale. Come Atlantia, continueremo a sostenere la diffusione della mobilità aerea urbana nel nostro hub internazionale di Roma e nel nostro sistema aeroportuale di Nizza, Cannes e Saint Tropez, orgogliosi di sviluppare una nuova tecnologia di trasporto che potremo poi esportare negli altri nostri aeroporti europei, oltre che su scala globale“, ha dichiarato Carlo Bertazzo, CEO di Atlantia.

“Abbiamo ampiamente dimostrato le capacità di volo dei nostri velivoli a grandezza naturale. Ora il nostro obiettivo è implementare l’ecosistema UAM in diverse città, come ad esempio Roma, per ospitare le nostre soluzioni di mobilità completamente elettriche dopo la loro certificazione”, ha commentato Christian Bauer, Chief Commercial Officer di Volocopter.

Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma ha detto: “Siamo orgogliosi di contribuire a plasmare il futuro in collaborazione con Volocopter, uno degli sviluppatori più avanzati per questo nuovo tipo di velivolo e di servizio: questa partnership testimonia l’impegno di ADR verso la sostenibilità e l’innovazione e anche la nostra volontà di essere pionieri nel progettare la mobilità intelligente del futuro su queste premesse”.

Le caratteristiche tecniche di VoloCity

VoloCity sfrutta la tecnologia eVOTOL, cioè electric Vertical Take-off and Landing, decollo e atterraggio verticali, possibile grazie ai 18 rotori “elettrici” alimentati da 9 batterie al litio (ricaricabili, quindi anche con fonti rinnovabili).

Il drone al momento può portare al massimo 2 persone a bordo, di cui uno è il pilota, ma il mezzo può anche essere pilotato da remoto, quindi i passeggeri salirebbero a 2 in questo caso, per un costo indicativo che diverse testate hanno riportato attorno ai 140 euro a tratta.

La velocità massima che il drone taxi potrà raggiungere in volo è di circa 110 km/h.

Un’infrastruttura internazionale per la mobilità aerea urbana

Annunciata, infine, anche la nascita di Urban Blue, un progetto di mobilità sostenibile che prevede la costituzione di una società partecipata da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Venezia, Aeroports de la Cote d’Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, per lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità aerea urbana, quindi anche i vertiporti, a livello internazionale.

VoloCity sarà esposto dal 2 al 4 novembre 2021 in Piazza San Silvestro, sempre a Roma. Un’occasione unica per guardare da vicino come si evolve la mobilità urbana oggi e come potrebbe trasformarsi a livello tecnologico nel giro di pochi anni.