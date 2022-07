Poste Italiane, 1^ semestre con utile operativo record della sua storia

Poste Italiane registra nei primi sei mesi del 2022 il miglior risultato operativo semestrale nella storia del gruppo: a 1,4 miliardi. Lo evidenzia l’AD, Matteo Del Fante, commentando i risultati finanziari: “Abbiamo iniziato ancora una volta la prima metà dell’anno in modo molto positivo”, ha affermato, “con ricavi e redditività in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 e l’Ebit di gruppo semestrale ha raggiunto un livello record nella storia di Poste”.

Del Fante: “La performance è stata solida su tutta la linea“

“I numeri parlano da soli”, ha aggiunto, “la performance è stata solida su tutta la linea, costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemici, nonostante le incertezze del contesto macroeconomico e la complessità del periodo storico che stiamo vivendo. Ci troviamo ad un buon punto nell’esecuzione del piano “24SI Plus“, che consolida ulteriormente la nostra leadership come “platform company”.

Poste Italiane chiude il primo semestre 2022 con un utile netto di 964 milioni, +24,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita accelera nel secondo trimestre, con un +44% a 469 milioni “a testimonianza della piena esecuzione” del piano ’24Si Plus’. Nel semestre +3,2% per i ricavi a 5, 9 miliardi; 2,9 miliardi nel secondo trimestre, +5,1%. Il risultato operativo sale del 32,6% nei sei mesi con l’Ebit a 1,4 miliardi. La società prevede “un risultato operativo a fine 2022 pari al doppio del livello del 2016 (1 miliardo) con un track record costante in risposta ad ogni contesto macroeconomico”.

L’offerta “Energia 160” già a quota 10mila contratti

L’AD di Poste italiane ha comunicato anche il numero di contratti stipulati dal gruppo con la nuova offerta luce e gas, per il momento, destinata a dipendenti di Poste e pensionati.

“Sono lieto di condividere con voi che la nostra offerta di luce e gas riservata ai dipendenti sta registrando un forte apprezzamento, con oltre 10.000 contratti firmati”.

Poste italiane nel mercato dell’energia

Il 16 giugno scorso, Poste Italiane è entrato nel settore di luce e gas con un’offerta, come detto, dedicata ai dipendenti e ai pensionati. Chi lo desidera può scegliere il prezzo fisso per due anni, il cui valore cambia in base al consumo di gas e luce. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante prepara il lancio dell’offerta sul mercato “entro fine anno”. Il debutto è previsto in autunno.

Con l’offerta “Energia 160”, così chiamata perché quest’anno Poste italiane festeggia 160 anni di storia, parte la strategia energetica del Gruppo, che vuole “diventare uno dei principali operatori nel settore con 1,5 milioni di clienti entro il 2025”.

L’offerta energetica di Poste italiane è sostenibile, è 100% green nella luce e 100% compensata in termini di emissioni di CO2 per il gas.