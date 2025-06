Contro la desertificazione bancaria in corso in Italia, gli sportelli automatici di Poste Italiane aumentano sul tutto il territorio nazionale.

Con quasi 8.500 sportelli automatici, Poste Italiane continua a rafforzare la sua presenza sul territorio, in controtendenza rispetto alla progressiva desertificazione bancaria, che colpisce soprattutto i Comuni più piccoli.

Nell’ultimo anno, il gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante ha installato oltre 350 nuovi ATM, in controtendenza rispetto al calo nazionale certificato da Bankitalia: tra il 2016 e il 2024 in Italia gli sportelli sono diminuiti di oltre 5500 unità.

Come emerge da un recente studio della Banca d’Italia, Poste Italiane conserva la sua presenza capillare e mette a disposizione dei cittadini 8.500 Atm Postamat evoluti in ogni zona del Paese, utilizzati tutti i giorni per eseguire ogni tipo di operazione, dal prelievo di contanti al pagamento dei bollettini.

