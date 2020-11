Cieli sereni con poche nuvole su gran parte del nostro Paese. Qualche pioggia in Sicilia e Calabia, altrove nubi in transito senza precipitazioni. Qualche nebbia e temperature in calo la notte.

AL NORD

Ennesima giornata di bel tempo sulle regioni settentrionali con qualche nube in transito fra Piemonte e Liguria nelle ore mattutine e nebbie in pianura Padana. Sole prevalente nel corso del pomeriggio salvo qualche nube in transito ad ovest, bel tempo anche in serata con precipitazioni assenti.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi al centro Italia salvo locali foschie o banchi di nebbia tra Toscana e Umbria. Sole prevalente anche al pomeriggio, nubi in graduale aumento nel corso della serata e nottata ma con tempo asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Insiste il maltempo sulla Sicilia e Calabria con precipitazioni diffuse sul settore ionico della regione. Tempo stabile invece sulle altre regioni con nubi irregolari in transito alternate a brevi schiarite. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni solo in nottata.

Temperature minime in calo, massime in aumento.