Un aiuto concreto per sfruttare tutte le opportunità del digitale e ottenere gli incentivi per la digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa Resilienza. Per le piccole e medie imprese e le Partite Iva, Vodafone Business lancia Vodafone Business Lab Premium, uno spazio di consulenza e supporto in cui le imprese possono trovare gli strumenti per sviluppare il loro business al meglio, grazie a servizi concreti e su misura per accedere ai fondi europei.

V-Lab Finanza Restart

Fra le opportunità offerte da Vodafone Business Lab Premium, V-Lab Finanza Restart include un servizio di consulenza telefonica professionale di un esperto per un supporto completo nello scegliere le migliori agevolazioni per un determinato progetto e venire a conoscenza dei nuovi bandi gara nazionali e degli incentivi alla digitalizzazione del PNRR. Il cliente ha la possibilità di compilare un questionario specifico per sapere a quali bandi di gara nazionali potersi candidare, ed è possibile verificare non solo se il bando è ancora aperto, ma anche se i fondi sono effettivamente ancora a disposizione o se invece sono andati esauriti prima della scadenza, se l’agevolazione è stata rifinanziata o se ci sono state variazioni nei requisiti di accesso. Il cliente ha poi la possibilità di essere supportato in tutti i passaggi per la creazione di un progetto personalizzato e di essere accompagnato passo passo nella compilazione dei moduli necessari fino alla candidatura al bando o ai bandi prescelti.

V-Lab Care

V-Lab Care è una seconda declinazione del Vodafone Business Lab Premium, che include un’assistenza premium post-vendita per conoscere tutte le funzionalità delle soluzioni digitali Vodafone Business, così da poterle sfruttare subito e al meglio e cogliere i vantaggi della digitalizzazione. Per chi volesse poi unire i vantaggi del servizio di consulenza del V-Lab Finanza Restart con quelli dell’assistenza alla digitalizzazione del V-Lab Care, Vodafone Business ha creato V-Lab Full, che unisce tutti i servizi precedentemente descritti. Fra i servizi sempre inclusi nell’offerta di Vodafone Business Lab Premium c’è inoltre l’accesso a corsi di formazione selezionati sui principali temi della digitalizzazione – come Cloud, IoT, sicurezza informatica, servizi di collaborazione – offerti da importanti partner del settore e che consentono alle piccole e medie imprese di non dover perdere tempo a selezionarli tra i numerosi contenuti presenti sul web.

Ulteriori informazioni alla pagina https://bit.ly/3BNAh4r