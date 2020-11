Più instabile e a tratti perturbato al Centro Sud nel week end (Video)

Nuova fase piovosa per il nostro Paese, con le regioni meridionali e centrali alle prese con un vortice mediterraneo nel fine settimana. Più ai margini il Nord.

AL NORD

Al mattino molte nubi sulle regioni sui settori settentrionali, schiarite sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità insistente ma senza fenomeni associati. In serata deboli piogge sulla Romagna, in estensione nella notte su tutta la regione, altrove non sono attese variazioni. Deboli nevicate dai 1400 metri sulle Alpi Piemontesi.

AL CENTRO

Prevalentemente nuvoloso su tutti i settori in mattinata, con pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli coperti, ma senza precipitazioni di rilievo associate. In serata deboli piogge specie sulle coste Tirreniche e sull’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Acquazzoni e temporali sulla Sardegna nella prima parte della giornata, deboli precipitazioni sulla Sicilia, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio peggiora sulla Sicilia con fenomeni temporaleschi e forti piogge, pioviggini anche su Calabria e Puglia. In serata piove su tutti i settori con forte maltempo fra Sicilia e Calabria, migliora lievemente sulla Sardegna.

Temperature in generale aumento nei valori minimi, in lieve calo nei valori massimi.