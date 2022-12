L’emendamento alla manovra a tutela degli eventi sportivi

Nel fiume di emendamenti alla manovra che sono stati annunciati, ce n’è anche uno per l’intervento tempestivo dell’autorità regolatoria in caso di violazione dei diritti d’autore per le trasmissioni live di eventi sportivi.

Nel caso di partite di calcio, basket, volley o altri eventi di natura sportiva, nazionali ed internazionali, ogni eventuale atto di pirateria audiovisiva online dovrà essere bloccato nei tempi più rapidi possibili e in ogni caso non oltre la mezz’ora dalla comunicazione ai provider internet.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’emendamento alla manovra in questione prevede che “qualora arrivi un ordine cautelare di blocco all’accesso degli indirizzi IP e dei siti attraverso cui vengono diffusi i contenuti illegali, i prestatori di servizio della società dell’informazione devono provvedere ad eseguirlo tempestivamente e comunque entro trenta minuti dalla comunicazione“.

Estensione e tutela dei diritti Tv

Come riportato dal Sole 24 Ore, anche sul tema dell’estensione dei diritti tv c’è concordanza tra i partiti di maggioranza e il Governo Meloni.

“Il ministro dello sport Abodi è favorevole all’estensione da tre a cinque anni dei contratti (ma non per quelli in essere) legati ai diritti tv e ne sta parlando con i colleghi dell’Economia e della Giustizia”, si legge sul quotidiano.

Ma soprattutto, come anticipato, è “in arrivo anche una stretta contro la pirateria digitale degli eventi sportivi in diretta”.

Una possibile svolta per il mondo del calcio e non solo. Come spiegato dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, la durata dei diritti audiovisivi dovrebbe essere aumentata da 3 a 5 anni e la pirateria affrontata seriamente, perchè “pesa come un macigno” sui conti della nostra massima serie.

Gli effetti dell’operazione “Dottor Pezzotto”

Da qui il plauso alle prime sanzioni che la Guardia di Finanza ha emesso nei confronti dei clienti, da 154 a 1.032 euro, come conseguenza dell’operazione “Dottor Pezzotto” della Procura di Napoli condotta a maggio scorso.

Il passaggio successivo prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) aggiorni il Regolamento sulla tutela dei diritti d’autore adottato nel 2014.