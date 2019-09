Pirateria audiovisiva, chiuso il Torrent TNT Village. Il plauso di FAPAV

“Il sito, tra i più visitati in Italia per quanto riguarda la condivisione e fruizione di opere illecite, generava danni considerevoli per tutta l’industria culturale. Ci auguriamo che la decisione del fondatore di TNT Village sia effettiva e definitiva", ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV.

Una delle principali piattaforme italiane di condivisione file torrent ha cessato la sua attività illecita. Lo ha annunciato il suo fondatore

Luigi Di Libertotramite una comunicazione posta sul forum.

L’obiettivo della piattaforma (in funzione dal 2004) era di creare una comunità dedita allo scambio di contenuti multimediali (ebook, film, musica) attraverso la condivisione di file Torrent.

“Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia, finalmente, della chiusura di TNT Village” – ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV – “Il sito, tra i più visitati in Italia per quanto riguarda la condivisione e fruizione di opere illecite, metteva a disposizione oltre 134.000 contenuti tra cui film, serie, anime, e-book e software, generando danni considerevoli per tutta l’industria culturale”.

Con oltre 2.900 releaser attivi nel caricare illecitamente i contenuti sul forum, diventato, con quasi 6 milioni di visite al mese, la piattaforma era diventa un punto di riferimento per il reperimento e la fruizione illecita delle opere culturali sul web.

“È intollerabile che portali di questo tipo possano operare nell’illegalità andando a depauperare un settore strategico per il nostro Paese come l’industria culturale, contraendo gli investimenti futuri e il tessuto occupazionale”, ha concluso il Segretario Generale. “Ci auguriamo che la decisione del fondatore di TNT Village sia effettiva e definitiva e che non vengano riproposte attività di questo tipo in futuro. In caso contrario la FAPAV sarà in prima linea per contrastare ogni tipo di iniziativa illecita intrapresa a danno dell’industria”.

Nel corso degli anni TNT Village era stato oggetto di azioni giudiziarie civili da parte di un gruppo di titolari dei diritti del mondo audiovisivo e dell’editoria libraria e associazioni di tutela delle opere tra cui FAPAV insieme a EAGLE PICTURES e RAI CINEMA e AIE assieme ad alcuni dei suoi Associati.