Piogge sui versanti tirrenici e isole maggiori (Video)

Al Nord

Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria con pioviggini sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su Trentino e Friuli-Venezia Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con precipitazioni ancora tra Liguria e Piemonte.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, eccetto isolati piovaschi su Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli precipitazioni sui versanti Tirrenici. In serata ancora instabile sulle coste occidentali, cieli coperti altrove con tempo asciutto.

Al Sud E Sulle Isole

Al mattino piogge intense e temporali sulla Sicilia, più asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio insistono le piogge sulla Sicilia, così come a nord della Sardegna; nessuna variazione altrove. In serata maltempo con piogge specie sui settori Tirrenici e sulle isole Maggiori, asciutto altrove ma con molte nuvole.

Temperature

Minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo altrove.