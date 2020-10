Piogge al Nord, sole al Centro-Sud: Italia divisa in due (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni del Nord sia al mattino che al pomeriggio specie su quelle di Nord-Ovest ove non si escludono deboli piogge soprattutto su Piemonte e Liguria. Tra la sera e la notte foschie o nebbie possibili su coste e pianure.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto su Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Dalla serata nuvolosità in aumento sulla Toscana, anche compatta, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli per lo più sereni ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.