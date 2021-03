Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per sabato 6 marzo

Al Nord

Maltempo al mattino con piogge sparse e neve sulle Alpi; qualche spazio di sereno tra Trentino e Friuli. Parziale miglioramento al pomeriggio al nord-est, con precipitazioni insistenti su Liguria e Piemonte. In serata cieli irregolarmente o poco nuvolosi, con residue nevicate sulle Alpi occidentali. Neve fino a quote collinari.

Al Centro

Tempo in peggioramento nel corso della giornata: al mattino irregolarmente nuvoloso con deboli piogge su Marche e Abruzzo. Instabilità nel corso del pomeriggio con temporali anche intensi tra Toscana, Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata migliora, con residue precipitazioni sulle regioni Tirreniche. Neve dai 1400 metri.

Al Sud e sulle Isole

Stabile al mattino, con velature in transito sulla Sardegna, dove saranno possibili locali piogge. Instabilità pomeridiana su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto tra Sicilia e Puglia. Migliora nelle ore notturne, con residue precipitazioni su Sardegna e Campania; sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature

Minime in incremento al centro-sud, in diminuzione al nord. Massime in calo al centro-nord, in aumento al sud.

Tendenza per domenica 7 marzo