Dall’avvio operativo del Piano BUL sono in totale 2.574 i comuni in commercializzazione (843 in più rispetto a dicembre 2020), 1.467 i comuni collaudati positivamente (838 in più rispetto a dicembre 2020), 4.890 i cantieri aperti (1.175 in più rispetto a dicembre 2020). Lo scrive Infratel nel suo bollettino di settembre 2021, secondo cui l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.589.729.500,02 di euro, di cui 34.416.090,45 impegnati nel mese di settembre.



Nello stesso periodo Infratel ha verificato 141 nuovi progetti esecutivi di cui 106 approvati e 35 rifiutati.



I comuni completati con CUIR sono stati 130.



Al 30 settembre 2021 Infratel ha collaudato positivamente 1.467 comuni FTTH e altri 145 con prescrizioni. Sono stati inoltre collaudati positivamente 424 siti FWA ed altri 16 con prescrizioni.

Consulta la Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga al 30 settembre 2021

